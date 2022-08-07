Іспанія

Бразилець отримав ті почесті, на які так довго розраховував.

Каталонська Барселона в ці хвилини грає матч за Кубок Гампера із мексиканським УНАМ Пумас.

"Блаугранас" влаштували достойне прощання із колишнім захисником клубу Дані Алвесом, який нещодавно скаржився на те, що клуб не поважає своїх легенд.

Варто відзначити, що після закінчення контракту із Барселоною Алвес перейшов якраз до Пумас.

Станом на п'яту хвилину матчу рахунок 1:0 на користь каталонців, а голом відзначились Роберт Левандовські та Педрі.