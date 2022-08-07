Іспанський фахівець не знає, чи залишиться нідерландець із командою на майбутній сезон.
ФРЕНКІ ДЕ ЙОНГ, GETTY IMAGES
07 серпня 2022, 23:59
Головний тренер Барселони Хаві не впевнений, що Френкі де Йонг продовжить кар'єру у Барселоні.
"Я не знаю, що буде з Френкі де Йонгом. До 31 серпня може будь-що трапитися...
Він знає, що я думаю, і чого хоче клуб. Звичайно, я розраховую на нього, він чудовий гравець", — приводить слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.
Нагадаємо, що чутки пов'язують де Йонга з переходом до Челсі та Манчестер Юнайтед.