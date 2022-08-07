Іспанія

Іспанський фахівець не знає, чи залишиться нідерландець із командою на майбутній сезон.

Головний тренер Барселони Хаві не впевнений, що Френкі де Йонг продовжить кар'єру у Барселоні.

"Я не знаю, що буде з Френкі де Йонгом. До 31 серпня може будь-що трапитися...

Він знає, що я думаю, і чого хоче клуб. Звичайно, я розраховую на нього, він чудовий гравець", — приводить слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що чутки пов'язують де Йонга з переходом до Челсі та Манчестер Юнайтед.