Іспанія

27-річний футболіст може поповнити склад каталонської команди.

Барселона домовилася з Манчестер Сіті щодо Бернарду Сілви, повідомляє журнал Жерар Ромеро.

За його інформацією, сума трансферу складе 50-60 мільйонів євро. На даний момент інші джерела мовчать про таку інформацію.

Португальський хавбек хоче перейти до Барселони і, цілком імовірно, перехід буде завершено, проте залишається відкритим питання, як каталонський клуб зможе зареєструвати Сілву з огляду на економічні проблеми.

У минулому сезоні Бернарду провів 50 матчів, забивши 13 голів та віддавши сім гольових передач.