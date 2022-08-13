Іспанія

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

У рамках першого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Барселона прийме на своєму полі Райо Вальєкано.

Барселона — Райо Вальєкано

Субота, 13 серпня, 22.00. Стадіон Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр зустрічі — А. Ернандес.

Барселона підходить до цього матчу за величезної уваги з боку футбольної громадськості. Як правило, клуби привертають таку увагу визначною трансферною компанією, але каталонці змогли "проявити" себе інакше. "Синьо-гранатові" стали об'єктом знущання з боку фанатів інших команд через вкрай дивну поведінку керівництва.

Барселона довгий час намагалася стабілізувати своє фінансове становище, аби була можливість заявити новачків. Клуб намагався видворити Де Йонга та Депая, а також домовитися про зниження зарплати з деякими футболістами. Клуб навіть погрожував забрати ігрові номера у деяких гравців.

Проте продаж прав у рамках четвертого важеля дозволив заявити всіх п'ятьох новачків, а також Роберто та Дембеле, які підписали нові контракти з каталонцями.

Райо Вальєкано, у свою чергу, провів спокійну тиху трансферну компанію. Клуб підписав на правах вільного агента Унаї Лопеса, Салві Санчеса та Дієго Лопеса. Також Райо аренував Камелло та Лежена. Минулого сезону Вальєкано хвацько почав і довгий час йшов у лідируючій групі команд, але провалив другу частину сезону.

У рамках зборів Райо провів матчі проти кількох іспанських та англійських суперників. Команда обіграла Шеффілд Уенсдей і Леганес, а також зіграла внічию з Манчестер Юнайтед, Вальядолідом та Бірмінгемом.

Барселона ж під час контрольних ігор була досить переконливою. Дві перемоги з рахунком 6:0 – над Пумас та Інтером Майямі, мінімальний тріумф у грі з Реалом, нічия з Ювентусом, а також впевнена перемога над Нью-Йорком РБ.

Очікуємо, що Хаві Ернандес довірить місце в атаці Обамеянгу, Левандовскі та Дембеле, тоді як у центрі поля чекаємо появи Де Йонга, якого пов'язують із відходом із клубу.

Орієнтовні склади:

Цікаві факти:

Райо Вальєкано не вигравав у 18 з останніх 20 матчів (Ла Ліга).

Було забито понад 2,5 голи в останніх 3 матчах Райо Вальєкано (Ла Ліга).

Райо Вальєкано пропустив як мінімум 2 голи в останніх 3 матчах (Ла Ліга).