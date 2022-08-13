Іспанія

Вихованець каталонського клубу залишить команду.

Із початку сезону-2010/11 атакувальний півзахисник Алекс Кольядо є невід’ємною складовою системи каталонської Барселони, однак найближчим часом його шляхи з клубом мають усі шанси розійтись.

Річ у тім, що ще під час зимового трансферного вікна футболіст вирішив отримувати ігрову практику в складі Гранади, бо не бачив собі місця на полі в команді Хаві, і зрештою провів 17 матчів у складі "насридів", забивши два голи та віддавши один гольовий пас.

Повернувшись до столиці Каталонії, 23-річний іспанець швидко збагнув, що в його послугах Барселона не зацікавлена так само, як і раніше, тому питання трансферу під час поточного літнього трансферного вікна для нього фактично не стояло.

Як повідомляє місцева преса, уже найближчим часом Кольядо долучиться до складу Ельче на правах довгострокової оренди, тоді як останнє тренування під керівництвом Хаві він пропустив саме заради ухвалення остаточних умов цього трансферу.

Ельче буде сплачувати половину від його заробітної платні за період перебування в клубі.