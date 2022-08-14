Колектив Дженнаро Гаттузо здолав свого опонента.
Валенсія – Жирона, Getty Images
14 серпня 2022, 22:37
У рамках першого туру чемпіонату Іспанії Валенсія на своєму полі приймала Жирону.
Єдиний гол у матчі був забитий у компенсований час до першого тайму – відзначився Солер із пенальті.
На 52 хвилині гри вилучення отримав Джемерта, проте це не завадило "кажанам" перемогти.
Валенсія – Жирона 1:0
Гол: Солер, 45+1 (з пенальті).
Валенсія: Мамардашвілі, Тьєррі Коррейя, Джемерт, Діакабі, Хесус Васкес (Тоні Лато, 73), Гільямон, Солер (Фульк'є, 63), Муса, Кастільєхо (Ніко Гонсалес, 73), Ліно (Максі Гомес, 74), Дуро (Москера, 53).
Жирона: Хуан Карлос, Ян Коуто (Мартінес, 82), Давид Лопес (Стуані, 62), Хуанпе, Буено, Фернандес (Мігель Гутьєррес, 62), Сайс (Гарсія, 61), Алеїш Гарсія, Рікельме, Еспасіо (Еррера, 74), Кастельянос.
Попередження: Ян Коуто (14), Сайс (44), Фернандес (45), Тьєррі Коррейя (56), Гаттузо (57), Хесус Васкес (69).
Вилучений: Джемерт (52).