Футболіст продовжить кар'єру в іншому іспанському клубі.
Фото Реал
19 серпня 2022, 09:23
Півзахисник мадридського Реала Антоніо Бланко перебрався у Кадіс, повідомляють прес-служби обох клубів.
Мова йде про оренду 22-річного опорного півзахисника на один рік — до літа 2023 року.
Бланко переважно грав у складі Кастільї, але тренувався з основою мадридського клубу та опинявся у заявці на матчі.
Загалом він зіграв за основну команду "королівського клубу" шість матчів в усіх змаганнях, не відзначившись гольовими діями.