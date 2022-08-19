Іспанія

Футболіст продовжить кар'єру в іншому іспанському клубі.

Півзахисник мадридського Реала Антоніо Бланко перебрався у Кадіс, повідомляють прес-служби обох клубів.

Мова йде про оренду 22-річного опорного півзахисника на один рік — до літа 2023 року.

Бланко переважно грав у складі Кастільї, але тренувався з основою мадридського клубу та опинявся у заявці на матчі.

Загалом він зіграв за основну команду "королівського клубу" шість матчів в усіх змаганнях, не відзначившись гольовими діями.