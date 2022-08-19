Іспанія

Футболіст буде грати за інший іспанський клуб.

Мадридський Реал оголосив на сайты про те, що відправив бразильського атакувального півзахисника у Жирону.

Клуби домовились про аренду 20-річного футболіста на цей сезон до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, що Рейнір перейшов у Реал у 2020 році з Фламенго. Спочатку він грав за Кастілью, а після був у оренді у Боруссії Д.

За німецький клуб молодий гравець зіграв 39 поєдинків, у яких забив один гол та віддав один асист.