Іспанія

Тренер прокоментував потенційні придбання та трансфери на вихід.

Головний тренер іспанського Вільярреала Унаі Емері прокоментував трансферну кампанію клубу перед закриттям т/о.

"Так, схоже, що Барселона зацікавлена у придбанні Хуана Фойта. Я з ним вже розмовляв з цього приводу. Він запевнив, що щасливий грати за Вільярреал.

Я не виключаю від’їзду нашого захисника, але буду чесним якщо скажу, що хочу, щоб він би залишився".

"Також я мав розмову із Едінсоном Кавані. У нас дуже хороші стосунки. При цьому, він хоче грати в Іспанії. Можливо, що він буде виступати за Вільярреал", — відзначив тренер.

Нагадаємо, що Фойт зможе залишити "жовту субмарину" за 42 мільйони євро. Саме така клаусула у нього в контракті.

Що стосується Едінсона Кавані, то уругваєць наразі шукає собі новий клуб після того, як залишив МЮ влітку.