Іспанія

Футболіст відтепер буде грати в Іспанії.

Вільярреал погодив перехід 19-річного захисника Лос-Анжелеса Мбаке. Про це повідомляє Transfermarkt.

Футболіст, якого вважають одним з найталановитіших у Лізі МЛС, буде виступати за "жовту субмарину" на правах оренди протягом цього сезону.

Незважаючи на те, що Мамаду Фалл (повне ім'я Мбаке) родом із Сенегалу, свою кар'єру він починав саме у США.

Він має досвід матчів за Академію Монтеверде, звідки перейшов у Лос-Анджелес влітку 2021 року. За свій минулий клуб Мбаке зіграв 39 матчів, забив 6 голів та віддав один асист.

Портал Transfermarkt оцінює молодого таланта у 2,5 мільйони євро. Він ще не викликався до національної збірної Сенеалу.