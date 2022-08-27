На передматчевій прес-конференції перед грою проти Вальядоліда головний тренер Барселони Хаві прокоментував ситуацію із Жюлем Кунде

"Ми переконані, що Жюль зможе зіграти завтра, і він буде зареєстрований" — сказав наставник каталонського колективу. 

Також легенда "синьо-гранатових" відповів на питання стосовно того, чи не порушує Барселона правил реєстрації футболістів. 

"Безперечно, що Барселона нічого не фальсифікувала. Зареєструвати гравців виявляється дуже важко. Ми з оптимізмом дивимося в завтрашній день, але це питання цифр і їх підгонки до "чесної гри".

Нагадаємо, що кінця трансферного вікна залишилося п'ять днів, тож "кулес" варто дещо поспішити.