Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.
Валенсія - Атлетіко
29 серпня 2022, 13:16
Валенсія в рамках 3-го туру Прімери прийме Атлетіко на власному полі.
Валенсія — Атлетіко
Понеділок, 29 серпня, о 23:00. Стадіон Месталья, Валенсія. Головний арбітр зустрічі — Гільєрмо Куадро.
Після першого туру багато хто захоплювався формою Атлетіко, котрий розніс історично комфортний для себе Гетафе (3:0). Втім, поразка від Вільярреала дещо знизила градус очікування (0:2).
А ось левантійці почали із мінімальної вікторії із Жироною (1:0), але продовжили поразкою від Атлетіка Більбао (0:1).
Тобто, обом колективам потрібно реабілітуватися перед власними вболівальниками. Що ми маємо перед цією зустріччю?
Останні чотири поєдинки між цими суперниками завершувалися справжньою гольовою феєрією. Команди забивали мінімум по чотири м'ячі.
Останній ж матч саме на Местальї був одним з найкращих минулого сезону Ла Ліги — 3:3 із камбеком "кажанів" з 1:3.
Словом, ви точно не можете пропустити цю гру.
Орієнтовні склади:
прогноз 1:1