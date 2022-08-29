Іспанія

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Валенсія в рамках 3-го туру Прімери прийме Атлетіко на власному полі.



Валенсія — Атлетіко

Понеділок, 29 серпня, о 23:00. Стадіон Месталья, Валенсія. Головний арбітр зустрічі — Гільєрмо Куадро.

Після першого туру багато хто захоплювався формою Атлетіко, котрий розніс історично комфортний для себе Гетафе (3:0). Втім, поразка від Вільярреала дещо знизила градус очікування (0:2).

А ось левантійці почали із мінімальної вікторії із Жироною (1:0), але продовжили поразкою від Атлетіка Більбао (0:1).

Тобто, обом колективам потрібно реабілітуватися перед власними вболівальниками. Що ми маємо перед цією зустріччю?

Останні чотири поєдинки між цими суперниками завершувалися справжньою гольовою феєрією. Команди забивали мінімум по чотири м'ячі.

Останній ж матч саме на Местальї був одним з найкращих минулого сезону Ла Ліги — 3:3 із камбеком "кажанів" з 1:3.

Словом, ви точно не можете пропустити цю гру.

Орієнтовні склади: