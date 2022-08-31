Іспанія

Півзахисник відзначається стабільною результативністю.

Трансфер бразильського нападника Вінісіуса Жуніора зі Фламенго до мадридського Реалу за 45 млн євро влітку 2018 року пізніше почнуть називати ледь не найбільш удалим кроком "вершкових" за останні кілька трансферних кампаній, бо наразі вартість форварда вже перевищує позначку в 100 млн євро.

Натхнені прикладом чемпіонів Ла Ліги, новачки поточного розіграшу з Альмерії вирішили й собі придбати ще одного Вінісіуса, проте вже Лазаро Вінісіуса Маркеса, із того ж самого Фламенго, однак витратити на це вже значно менші кошти.

20-річного півзахисника атакувального плану в його клубі оцінили в 7 млн євро фіксованого платежу, однак представник іспанського футболу пропонує розбити цю суму на складові з 5 млн євро гарантовано + 2 млн євро у вигляді різноманітних бонусів.

Контракт футболісту Альмерія пропонує підписати строком на шість років.

У цьогорічній кампанії Вінісіус Лазаро забив вісім голів та віддав стільки ж гольових передач у 44 матчах.