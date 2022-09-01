Іспанія

23-річний футболіст завершує переїзд до чемпіонату Іспанії.

Джастін Клюйверт продовжить кар'єру у Валенсії, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, нідерландець уже вилетів до Іспанії, щоб завершити угоду. Валенсія та Рома домовилися про перехід, проте подробиці стануть відомі пізніше.

Нагадаємо, що Клюйверт був близьким до переходу до Фулгема, проте угода зірвалася.

Минулого сезону Джастін провів 31 поєдинок у складі Ніцци, забив 6 м'ячів та віддав стільки ж асистів.