Іспанія

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Севілья в рамках 4-го туру Прімери прийме Барселону на власному полі.



Севілья — Барселона



Субота, 3 вересня, о 22:00. Стадіон Рамон Санчес Пісхуан, Севілья. Головний арбітр зустрічі — Антоніо Матео Лаос.

Перша серйозна перевірка на шляху Барселони. Ремарка — на шляху оновленої Барселони.

Команда Хаві дуже солідно виглядала у стартових турах, але поки що дійсно якісного опоненту, котрий міг би перевірити її на міцність, не спостерігалося. Скоро каталонців очікує ще й протистояння із Баварією у Лізі чемпіонів, тож має бути цікаво.

Нинішня Севілья перебуває у помітній кризі, але це все ще Севілья. Команда, котра своїм максимально неприємним стилем вміє дотиснути та перетерпіти практично любого опонента.

На рідному Рамон Санчес Пісхуан в останніх шести зустрічах проти "синьо-гранатових" "нервіонці" взяли 8 очок з 18, двічі здобувши перемогти та двічі зігравши внічию.

Словом, побачимо наскільки сильна криза у хлопців Хулена Лопетегі та наскільки готова ця Барселона.

Орієнтовні склади: