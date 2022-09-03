Іспанія

Скоріш за все, "матрацники" не хочуть платити 40 мільйонів євро за француза Барселоні.

Антуана Грізманна знову випустили на поле після 60 хвилини.

Дієго Сімеоне залишив француза в запасі в матчі з Реал Сосьєдад (1:1) і ввів його в гру на 63-й хвилині.

Подібне відбувається вже вчетверте поспіль цього сезону. Раніше Грізманн виходив на 64-й та двічі на 62-й хвилинах.

За чутками, Атлетіко випускає форварда на заміну лише після 60-ї хвилини, щоб не платити 40 мільйонів євро Барселоні за нього.

Зобов'язання викупу вступить у тому випадку, якщо Антуан проведе на полі бодай 50% матчів у стартовому складі. Очікується, що у вирішальній частині сезону Сімеоне частіше задіятиме француза.