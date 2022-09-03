Іспанія

Завершився суботній матч чемпіонату Іспанії.

У рамках четвертого туру чемпіонату Іспанії Сосьєдад на своєму полі приймав Атлетіко.

Колектив Дієго Сімеоне відкрив рахунок у грі першим зусиллями Альваро Морати. Проте, на 55-й хвилині гри "матрацники" пропустили у свої ворота від Садіка.

У підсумку матч, який завершився на 99-й хвилині гри (з урахуванням компенсованого часу), так і закінчився з рахунком 1:1.

Реал Сосьєдад – Атлетико 1:1

Голи: Садок, 55 – Мората, 5.

Сосьєдад: Реміро, Горосабель (Сола, 83), Ле Норман, Субельдія (Елустондо, 71), Муньос, Мендес, Меріно, Сільва (Кубо, 71), Субіменді, Серлот (Садік, 46), Чо (Барренечеа, 71).

Атлетіко: Облак (Грбіч, 85), Вітцель, Хіменес, Рейнілду, Льоренте, Карраско (Ермосо, 79), Коке, Сауль (Кондогбіа, 46), де Пауль (Грізманн, 63), Мората (Корреа, 79), Феліш.

Попередження: Сауль (12), де Пауль (24), Субіменді (28), Льоренте (35), Чо (35), Сімеоне (45), Субельдія (57), Мората (61), Горосабель (72), Меріно (90+8).