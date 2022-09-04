Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Валенсія - Хетафе, Getty Images
04 вересня 2022, 23:59
У рамках четвертого туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі приймала Хетафе.
Колектив Дженнаро Гаттузо дещо несподівано розгромив опонента, відправивши у ворота гостей п'ять голів.
Наприкінці поєдинку обидві команди залишилися у меншості: вилучення отримав Моріба у Валенсії, а у Хетафе – Арамбаррі.
Валенсія - Хетафе 5:1
Голи: Лато, 7, Ліно, 14, Кастільєхо, 16, Ніко Гонсалес, 65, Дуро, 68 – Альварес, 78.
Валенсія: Мамардашвілі, Тьєррі Коррейя, Джемерт, Діакабі (Москера, 74), Тоні Лато (Фульк'є, 70), Гільямон, Ніко Гонсалес (Алмейда, 70), Муса, Кастільєхо (Мориба, 70), Маркос Андре (Дуро, 24), Ліно.
Хетафе: Сорія, Іглесіас, Джене (Мітрович, 29), Дуарте, Анхілері, Оленя (Мунір, 46), Арамбаррі, Сеоані (Альварес, 46), Унал (Мата, 77), Майораль, Порту (Максимович, 46).
Попередження: Оленя (10), Арамбаррі (41), Кастільєхо (45), Майораль (54), Мунір (57), Мітрович (71), Моріба (75).
Вилучення: Моріба (88), Арамбаррі (90).