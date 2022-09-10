Іспанія

Бразилець нарешті знайшов свою команду?

Вчора, 9 вересня, Жирона вдома переграла Вальядолід з рахунком 2:1. Один з голів розкішним ударом забив новачок каталонців Рейнір.

Таким чином, він став наймолодшим автором голу для "червоно-білих" у Прімері.

Жирона орендувала бразильського атакувального півзахисника в мадридського Реала на сезон-2022/23.

Можливо, Рейнір таки зуміє розкрити свій потенціал та довести, що "бланкос" не дарма свого часу придбали його у Фламенга за 30 млн євро. Принаймні початок доволі оптимістичний.

Нагадаємо, що два попередніх сезони бразилець виступав на правах оренди за дортмундську Боруссію, де провалився та демонстрував погану гру.