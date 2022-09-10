Іспанія

Італійський фахівець прокоментував вплив француза на мадридську команду.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті прокоментував травму Каріма Бензема.

"У нас немає природної заміни Бензема, тому що він найкращий нападник світу. Заміни Каріму на ринку немає, але його можна замінити іншими гравцями з іншими характеристиками".

Про залежність від Бензема:

"Сподіваюся, що вона у нас є, тому що це означало б, що він забиває багато голів. Якщо ми від нього не залежні, хотілося б залежати від Вінісіуса чи Родріго. Це позитивний аспект, а не негативний", — приводить слова Анчелотті Marca.

У поточному сезоні Бензема провів 4 матчі у Ла Лізі та забив три голи, а також зробив одну результативну передачу.