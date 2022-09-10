Іспанія

Вихованець та талант каталонців незабаром має підписати з рідним клубом нову угоду.

Центральний півзахисник Барселони Гаві готовий найближчим часом підписати новий контракт із своїм нинішнім клубом. Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, після тривалих переговорів обговорення нарешті переходять до ключових етапів перед підписанням.

Стверджується, що Барселона повністю впевнена у майбутньому продовженні угоди зі своїм вихованцем, незважаючи на різні чутки у пресі.

Зазначимо, що цього сезону Гавы був залучений у п'яти матчах (311 хвилин), проте результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, що раніше, з огляду на значний прогрес іспанця, Барселона наприкінці минулого сезону почала робити відчайдушні спроби оновити терміни домовленості, проте під час перемовин виникли певні труднощі.