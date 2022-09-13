Нова угода буде розрахована до літа 2026 року.
Гаві, Getty Images
13 вересня 2022, 15:35
Барселона домовилася із півзахисником Гаві про новий контракт, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.
За його інформацією, сторони повністю домовилися про умови нової угоди для 18-річного півзахисника.
Термін нового контракту Гаві із Барселоною буде розрахований до червня 2026 року. У ньому будуть прописані відступні у розмірі 1 мільярд євро.
Цього сезону центральний півзахисник взяв участь у шести матчах Барселони у всіх турнірах.