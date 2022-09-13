Іспанія

Нова угода буде розрахована до літа 2026 року.

Барселона домовилася із півзахисником Гаві про новий контракт, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, сторони повністю домовилися про умови нової угоди для 18-річного півзахисника.

Термін нового контракту Гаві із Барселоною буде розрахований до червня 2026 року. У ньому будуть прописані відступні у розмірі 1 мільярд євро.

Цього сезону центральний півзахисник взяв участь у шести матчах Барселони у всіх турнірах.