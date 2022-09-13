Барселона домовилася із півзахисником Гаві про новий контракт, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, сторони повністю домовилися про умови нової угоди для 18-річного півзахисника.

Термін нового контракту Гаві із Барселоною буде розрахований до червня 2026 року. У ньому будуть прописані відступні у розмірі 1 мільярд євро.

Цього сезону центральний півзахисник взяв участь у шести матчах Барселони у всіх турнірах.