Іспанія

Чиновник може вляпатися у доволі неприємну історію.

Як повідомляє Football Espana, з посиланням на дані El MundoEl Mundo, главу RFEF Луїса Рубіалеса звинувачують у організації "приватних вечірок" у Гранаді.

Чиновник начебто використовував кошти іспанської федерації футболу для фінансування оргій, де були присутні "8-10 дівчат".

Що цікаво, подібні звинувачення йдуть від Хуана Рубіалеса — дядька Луїсі та колишнього начальника його штабу.

Хуан звинуватив свого племінника в тому, що він найняв приватних детективів, щоб стежити за головою Іспанської асоціації гравців Давидом Аганзо, і сказав, що йому потрібно "знайти спосіб вивести гроші з Федерації". Слідчі, які стежили за Аганзо, котрий є політичним суперником Рубіалеса, були оплачені юридичною фірмою, яка має вихід на RFEF.

Схоже, що дуже явно чиниться тиск з боку тих, хто зацікавлений у звільненні опального чиновника з посади, хоча це не скасовує стверджуваної правдивості чи наслідків його дій. Нагадаємо, що нещодавно він також отримав звинувачення у корупції.