Іспанія

Іспанець поставив крапку у грі проти Лейпцига.

У грі проти Лейпцига у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів Марко Асенсіо забив свій 50-ий гол за Реал.

Гравець чітко вразив дальній кут воріт Петра Гулачі з-за меж штрафного майданчика після передачі від Тоні Крооса.

Таким чином, цей м'яч дозволив мадридцям довести справу до комфортних 2:0 та здобути чергову перемогу у групі.

Вперше забити у головному єврокубку за столичний гранд Асенсіо вдалося у жовтні 2016 року.

Тоді постраждала варшавська Легія (5:1).