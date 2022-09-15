Іспанець поставив крапку у грі проти Лейпцига.
Марко Асенсіо
15 вересня 2022, 17:56
У грі проти Лейпцига у другому турі групового етапу Ліги чемпіонів Марко Асенсіо забив свій 50-ий гол за Реал.
Гравець чітко вразив дальній кут воріт Петра Гулачі з-за меж штрафного майданчика після передачі від Тоні Крооса.
Таким чином, цей м'яч дозволив мадридцям довести справу до комфортних 2:0 та здобути чергову перемогу у групі.
Вперше забити у головному єврокубку за столичний гранд Асенсіо вдалося у жовтні 2016 року.
Тоді постраждала варшавська Легія (5:1).