Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.
Барселона - Ельче
17 вересня 2022, 07:30
У рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Барселона прийме Ельче.
Барселона — Ельче
Субота, 17 вересня, о 17:15. Стадіон Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр зустрічі – Алехандро Руїс.
Каталонці не здали перший серйозний тест сезону, програвши Баварії у Лізі чемпіонів з рахунком 0:2, проте абстрагуючись можна сказати, що якість футболу команди Хаві була доволі солідною.
Що ж, нема сумнівів, що Барса надолужить втрачене у наступних іграх, а у Прімері наступним суперником будуть середняки чемпіонату Ельче.
Ельче, який приємно здивував минулого сезону, проте максимально жахливо розпочав нову кампанію — 1 нічия та 4 поразки. Хоча ні, є Кадіс, який, до речі, програв саме каталонському гіганту минулого туру, а наразі не має жодного пункту та голів.
Словом, Барселона повинна трохи заїсти гіркоту поразки від Мюнхена солодкою перемогою і навряд чи суперник зможе щось їй протиставити.
Не зіграють: .. — Гонсалу Верде
Під питанням:
.. — Херард Гумбау
прогноз 4:1