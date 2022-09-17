Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

У рамках поєдинку шостого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії Барселона прийме Ельче.

Барселона — Ельче



Субота, 17 вересня, о 17:15. Стадіон Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр зустрічі – Алехандро Руїс.

Каталонці не здали перший серйозний тест сезону, програвши Баварії у Лізі чемпіонів з рахунком 0:2, проте абстрагуючись можна сказати, що якість футболу команди Хаві була доволі солідною.

Що ж, нема сумнівів, що Барса надолужить втрачене у наступних іграх, а у Прімері наступним суперником будуть середняки чемпіонату Ельче.

Ельче, який приємно здивував минулого сезону, проте максимально жахливо розпочав нову кампанію — 1 нічия та 4 поразки. Хоча ні, є Кадіс, який, до речі, програв саме каталонському гіганту минулого туру, а наразі не має жодного пункту та голів.

Словом, Барселона повинна трохи заїсти гіркоту поразки від Мюнхена солодкою перемогою і навряд чи суперник зможе щось їй протиставити.

Орієнтовні склади:



Не зіграють: .. — Гонсалу Верде