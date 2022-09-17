Іспанія

Уругваєць вперше зіграв за новий клуб.

У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги Валенсія на Местальї розгромила Сельту з рахунком 3:0.

З перших хвилин у складі "кажанів" з перших хвилин вийшов новий форвард Едінсон Кавані.

Голом він не відзначився, але це не завадило йому увійти в історію іспанської Ла Ліги. Уругваєць став найстаршим дебютантом цього змагання - у 35 років і 215 днів.

1 — At 35 years and 215 days, @valenciacf_en's Edinson Cavani 🇺🇾 has become the oldest outfield player to make his LaLiga debut in the 21st century, surpassing the previous record by Txema Añibarro 🇪🇸 with Eibar in January 2015 (35 years and 174 days). Experience. pic.twitter.com/p69yyGxEVT — OptaJose (@OptaJose) September 17, 2022

Раніше цей рекорд був за Чемі Ан'їбарро, який у 2015 році зіграв у Ла Лізі з Ейбаром у віці 35 років та 174 днів.