Уругваєць вперше зіграв за новий клуб.
Едінсон Кавані, Getty Images
17 вересня 2022, 22:57
У рамках шостого туру іспанської Ла Ліги Валенсія на Местальї розгромила Сельту з рахунком 3:0.
З перших хвилин у складі "кажанів" з перших хвилин вийшов новий форвард Едінсон Кавані.
Голом він не відзначився, але це не завадило йому увійти в історію іспанської Ла Ліги. Уругваєць став найстаршим дебютантом цього змагання - у 35 років і 215 днів.
Раніше цей рекорд був за Чемі Ан'їбарро, який у 2015 році зіграв у Ла Лізі з Ейбаром у віці 35 років та 174 днів.