Іспанія

Нападника не влаштовує кількість проведеного часу на полі.

Мемфіс Депай розповів, що незадоволений кількістю ігрового часу, що йому виділяють.

"Я двічі вийшов у стартовому складі у двох останніх матчах Ла Ліги. Цього недостатньо. Мене замінюють у районі 60-ї хвилини, але я хочу більше.

За 25 хвилин до кінця матчу з'являється більше вільних зон, є можливості користуватися цим", — наводить слова Депая Mundo Deportivo.

Провівши два матчі на полі в Прімері Депай забив один гол цього сезону.