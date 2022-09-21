Іспанія

Німецький захисник поділився історією про знайомство з італійським фахівцем.

За останній рік про Карло Анчелотті багато говорили і писали . Коли він прибув до Реала, багато хто не був впевнений у його здатності перетворити їх на страшну команду. Ці сумніви перетворилися на кричущі повідомлення про його неймовірні навички управління людьми.

Останній з них надійшов завдяки літньому підписанню Реалом Антоніо Рюдігера. Німецький захисник прибув у липні з Челсі, і, незважаючи на те, що він ще не є гравцем стартового складу, Рюдігер сказав лише приємні слова на адресу свого боса.

В інтерв'ю німецькому каналу Sport1, Рюдігер пояснив, чим його підкорив Анчелотті.

"Я ледве пробув у своєму новому будинку кілька годин зі своєю родиною, як пролунав дзвінок. Я відкрив двері, і це був Карло Анчелотті. Вражаючий момент.

Він сів за стіл, щоб поїсти з нами та познайомитися з моєю родиною. Він був там дві години, ми про все говорили. Я ніколи не відчував нічого подібного, жоден менеджер не робив нічого подібного для мене.

Безумовно, слова Рюдігера правдиві. Анчелотті часто згадує про чудову атмосферу на Сантьяго Бернабеу, але багато в чому це залежить від нього. Навіть ті, хто не грає регулярно, здається, не викликають проблем під керівництвом Анчелотті, а коли справа доходить до боротьби з тиском, жодна команда в Європі не показала себе більш спроможною.