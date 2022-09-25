Іспанія

Але легендарний бразильець має для цього вагому причину.

Володар Золотого м'яча-2007, бразилець Рікарду Кака, розповів про найкращий спогад, пов'язаний з його періодом кар'єри в мадридському Реалі з 2009 до 2013 рік.

"Найкращий спогад у Реалі — день, коли я залишив команду. Причина в тому, що тоді Флорентіно Перес сказав мені, що я великий професіонал.

Професіонал, який зробив все можливе, щоб досягти чудових результатів у Мадриді, але травми й тих кілька хвилин, які мені давав тренер, не дозволили зробити абсолютно все.

Це дійсно було приємно чути. Ось чому ви ніколи не почуєте, щоб я погано відгукувався про Реал або Жозе Моуріньо", — цитує слова Кака Marca.

Нагадаємо, Кака перейшов до Реалу з Мілана влітку 2009 року за 67 мільйонів євро, а через чотири роки повернувся до табору "росонері" на правах вільного агента.

Загалом у футболці "вершкових" атакуючий півзахисник із Бразилії провів 120 матчів, забив 29 голів, віддав 39 результативних передач та виграв Ла Лігу, Кубок Короля та Суперкубок Іспанії.