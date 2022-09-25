Іспанія

Захисник вибере, яким способом залікувати ушкодження.

Раніше повідомлялося, що у Рональда Араухо виявлено відривний перелом у правому стегні – це відрив частинок кістки у місці прикріплення м'язового сухожилля.

Він отримав це ушкодження в товариському матчі збірної Уругваю проти Ірану (0:1).

Повідомлялося, що Араухо відмовився від операції, щоби встигнути відновитися до ЧС-2022.

Однак, як пише AS, футболіст ще не вирішив, яким чином лікуватиметься.

Незалежно від того, як Араухо лікуватиметься, він пропустить 6-8 тижнів.