Захисник вибере, яким способом залікувати ушкодження.
РОНАЛЬД АРАУХО, GETTY IMAGES
25 вересня 2022, 18:38
Раніше повідомлялося, що у Рональда Араухо виявлено відривний перелом у правому стегні – це відрив частинок кістки у місці прикріплення м'язового сухожилля.
Він отримав це ушкодження в товариському матчі збірної Уругваю проти Ірану (0:1).
Повідомлялося, що Араухо відмовився від операції, щоби встигнути відновитися до ЧС-2022.
Однак, як пише AS, футболіст ще не вирішив, яким чином лікуватиметься.
Незалежно від того, як Араухо лікуватиметься, він пропустить 6-8 тижнів.