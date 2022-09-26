Іспанія

Захисник вирішить проблему хірургічним шляхом.

Рональд Араухо перенесе операцію на стегні, повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, під час сьогоднішньої зустрічі з Хаві та лікарями Барселони уругваєць погодився на операцію. У середу Араухо вирушить до Фінляндії, де і буде проведено процедуру.

Араухо розуміє, що ризикує пропустити ЧС-2022, проте погодився на операцію, оскільки хоче подбати про свою кар'єру у довгостроковій перспективі.

Зазначимо, що за Барселону гравець точно не зіграє до 2023 року.