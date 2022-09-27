Іспанія

Фахівець близкий до того, щоб повернутись у рідний клуб.

Мадридський Реал поверне у клуб тренера Сантьяго Соларі. Про це повідомляє Marca.

Поки що невідомо, яку посаду буде займати Соларі в Реалі, але про його повернення офіційно оголосять незабаром.

Як футболіст, Соларі прийшов в Реал з Атлетіко в 2000 році і протягом п'яти сезонів був гравцем основного складу.

Після закінчення кар'єри, в 2013 році, Соларі почав працювати у системі Реала, а у 2018 році, протягом п'яти місяців, очолював основну команду "вершкових".

Останнім місцем роботи 45-річного Соларі був мексиканський клуб Америка, який він залишив у березні 2022 року.