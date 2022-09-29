Іспанія

Мадридський колектив ретельно вивчає ринок заради нових підписань.

Багатомільйонні трансфери Орельєна Чуамені та Едуардо Камавінги заради підсилення центральної ланки можуть стати не єдиними придбаннями мадридського Реалу в цю частину поля.

Наразі центральний півзахисник Тоні Кросс є одним із провідних гравців команди Карло Анчелотті, проте його чинний контракт добігає кінця вже наступного літа, і наразі жодних домовленостей щодо його можливого продовження між сторонами не існує.

Саме тому "королівський" клуб наразі переймається пошуками гідної заміни для свого німецького виконавця, і, на думку іспанської преси, знайшов кандидата в Бразилії.

Жуан Вітор Гомес да Сілва, більш відомий як просто Жуан Гомес — центральний півзахисник Фламенго, якого в 21-рік вважають одним із найбільш талановитих виконавців свого покоління.

Його чинний контракт розраховано до 2025 року, тоді як трансферна вартість продовжує неухильно зростати, і вже становить 10 млн євро.

У попередньому сезоні гравець по два рази забив та віддав гольові передачі в 53 матчах, тоді як із моменту переходу до складу дорослої команди вже встиг награти більше 100 поєдинків.