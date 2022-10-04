Клуб набрав лише одне очко за сім турів чемпіонату Іспанії.
Франсіско Родрігес, Getty Images
04 жовтня 2022, 09:57
Ельче звільнили головного тренера Франсіско Родрігеса, повідомив офіційний сайт іспанської команди.
"Ми хотіли б подякувати тренеру за його роботу і самовідданість під час його перебування в клубі та зусилля щодо збереження прописки в Ла Лізі минулого сезону", — йдеться у повідомленні клубу.
Таке рішення було ухвалене після п'яти поразок поспіль. Різниця м'ячів на цьому відрізку становила 2:14.
На даний момент Ельче посідає останнє місце в Ла Лізі та набрав лише один бал за сім ігор.