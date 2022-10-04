Іспанія

Клуб набрав лише одне очко за сім турів чемпіонату Іспанії.

Ельче звільнили головного тренера Франсіско Родрігеса, повідомив офіційний сайт іспанської команди.

"Ми хотіли б подякувати тренеру за його роботу і самовідданість під час його перебування в клубі та зусилля щодо збереження прописки в Ла Лізі минулого сезону", — йдеться у повідомленні клубу.

Таке рішення було ухвалене після п'яти поразок поспіль. Різниця м'ячів на цьому відрізку становила 2:14.

На даний момент Ельче посідає останнє місце в Ла Лізі та набрав лише один бал за сім ігор.