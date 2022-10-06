Іспанія

Хавбек Реала не допоможе клубу найближчим часом.

Півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос не потрапив у заявку клубу на поєдинок проти донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів.

Як повідомив на передматчевій прес-конференції головний тренер Реала Карло Анчелотті, в Себальйоса травма.

Після проходження медогляду у гравця виявили клубні лікарі фібрилярний розрив напівсухожильного м'яза в один сантиметр.

Відновлення іспанського півзахисника від пошкодження становитиме від чотирьох до п'яти тижнів. У четвер гравець пройде додаткові тести для визначення точного ступеня травми.