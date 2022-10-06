Хавбек Реала не допоможе клубу найближчим часом.
Дані Себальйос, Getty Images
06 жовтня 2022, 00:15
Півзахисник мадридського Реала Дані Себальйос не потрапив у заявку клубу на поєдинок проти донецького Шахтаря у Лізі чемпіонів.
Як повідомив на передматчевій прес-конференції головний тренер Реала Карло Анчелотті, в Себальйоса травма.
Після проходження медогляду у гравця виявили клубні лікарі фібрилярний розрив напівсухожильного м'яза в один сантиметр.
Відновлення іспанського півзахисника від пошкодження становитиме від чотирьох до п'яти тижнів. У четвер гравець пройде додаткові тести для визначення точного ступеня травми.