Іспанія

Ймовірно, що каталонський клуб спробує повернути до свого складу аргентинського футболіста.

Віце-президент Барселони Едуар Ромеу припускає можливість, що клуб спробує повернути до свого складу легенду Ліонеля Мессі.

"Якщо спортивне керівництво визнає це доцільним, ми докладемо всіх зусиль для цього. Ми вміємо творити чудеса.

Мессі — цінний гравець для клубу, і двері для нього завжди будуть відчинені", — наводить слова Ромеу Diario Sport.

Нагадаємо, що Мессі перейшов із Барселони до ПСЖ на правах вільного агента у 2021 році.