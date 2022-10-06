Каталонський клуб також скоротив заробітну плату.
ФК БАРСЕЛОНА, GETTY IMAGES
06 жовтня 2022, 20:35
Барселона закінчила фінансовий рік-2021/22 із прибутком, повідомляє Diario Sport.
Каталонці відзвітували про фінансові результати перед асамблеєю членів клубу.
Фактичний дохід каталонців у 2021/22 фінансовому році становив 750 мільйонів євро, а фактичні витрати – 856 мільйонів.
Чистий прибуток "блауграни" після вирахування податків склав 98 мільйонів євро.
Крім того, за рік Барселона скоротила зарплати майже на 100 мільйонів євро.