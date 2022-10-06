Іспанія

Каталонський клуб також скоротив заробітну плату.

Барселона закінчила фінансовий рік-2021/22 із прибутком, повідомляє Diario Sport.

Каталонці відзвітували про фінансові результати перед асамблеєю членів клубу.

Фактичний дохід каталонців у 2021/22 фінансовому році становив 750 мільйонів євро, а фактичні витрати – 856 мільйонів.

Чистий прибуток "блауграни" після вирахування податків склав 98 мільйонів євро.

Крім того, за рік Барселона скоротила зарплати майже на 100 мільйонів євро.