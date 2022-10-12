Футболіст зацікавив іспанський гранд.
Юрі Тілеманс, Getty Images
12 жовтня 2022, 20:25
Півзахисник Лестера Юрі Тілеманс після закінчення контракту може поповнити каталонську Барселону.
Як стало відомо Diario Sport, скаути Барселони уважно слідкують за грою 25-річного бельгійця.
Якщо Френкі де Йонг влітку залишить команду, то якраз Тілеманс має стати заміною нідерландцю.
Лестер, у свою чергу, не хотів би безкоштовно втрачати гравця и запропонував йому новий покращений контракт.
Проте, Тілеманс відмовив. Його угода діє до літа 2023 року. Окрім Барселони інтерес до футболіста раніше приписували від Манчестер Юнайтед та Арсенала.