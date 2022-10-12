Іспанія

Футболіст зацікавив іспанський гранд.

Півзахисник Лестера Юрі Тілеманс після закінчення контракту може поповнити каталонську Барселону.

Як стало відомо Diario Sport, скаути Барселони уважно слідкують за грою 25-річного бельгійця.

Якщо Френкі де Йонг влітку залишить команду, то якраз Тілеманс має стати заміною нідерландцю.

Лестер, у свою чергу, не хотів би безкоштовно втрачати гравця и запропонував йому новий покращений контракт.

Проте, Тілеманс відмовив. Його угода діє до літа 2023 року. Окрім Барселони інтерес до футболіста раніше приписували від Манчестер Юнайтед та Арсенала.