Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Реал прийме Барселону на Сантьяго Барнабеу в довгоочікуванному Классіко.

РЕАЛ МАДРИД — БАРСЕЛОНА

НЕДІЛЯ, 16 ЖОВТНЯ, 17:15. СТАДІОН САНТЬЯГО БАРНАБЕУ У МАДРИДІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ САНЧЕС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Ель Классіко. Однієї згадки цього вистачить, щоб підвищились пульс та адреналін у крові. Протистояння Реалу та Барселони традиційно дарує справжнє видовище, як-то кажуть у Мадриді, королівське. Навіть коли суперники не в формі, принциповий матч є принциповий матч.

Пікові битви Реала та Барселони за часів Гвардіоли і Моуріньо, Мессі і Роналду, збирали мільярди шанувальників в усьому світі. Проте потім ситуація дещо змінилася.

Літом 2018 року Мадрид залишив Кріштіану, а з ним закінчився й величний розділ суперництва з Ліонелем, Пепа та Жозе також вже давно немає у клубах. Після відходу Зінедіна Зідана Реал навіть встиг потрапити у кризу, коли програвав ненависному опоненту декілька матчі поспіль в усіх турнірах. Це був справжній провал, що коштував репутації Хулену Лопетегі та Сантьяго Соларі.

Втім, потім це спіткало й Барселону. Каталонці звільнили Ернесто Вальверде, проте Кіке Сетьєн розпочав невдалий період у Классіко — 0:2 незадовго до пандемійної істерії та остаточно програне чемпіонство.

За Кумана ситуація краще не стала. Його команда програла усі поєдинки проти мадридців і лише за Хаві вдалося нарешті виграти, та ще й як — 4:0 на виїзді!

Здавалося, що після закінчення домінації КР та ЛМ доведеться ще довго чекати на битви зірок схожого світового рівня. Проте минулого літа це протистояння отримало потужний буст. По-перше, Карім Бензема починаючи з 2019-го року лише прогресує та минулої кампанії видав просто справжній космос, по-друге, у Каталонії з'явився не менш статусний форвард Роберт Левандовські.

Звісно, їх очна дуель буде головною родзинкою поєдинку. Наразі Карім далеко позаду Роберта — три голи проти 9, проте на забуваємо про пошкодження француза.

Барса має серйозні кадрові втрати у захисті. Фантастичні дії Жерара Піке у епізоді з одним з голів Інтера у Лізі чемпіонів цього тижня не висміяв, здається, тільки лінивий, а його партнер по центру захисту Ерік Гарсія також вміє привезти на рівному місці. Хаві й хотів би виставити у основі Рональда Араухо, який з потрохами з'їв Вінісіуса весною, але уругваєць лікує травму. Окрім того, це погано й в контексті правого флангу захисту, де немає альтернативи йому та Ектору Бельєріну.

Головна ж втрата Мадрида — Тібо Куртуа. Вибач, Андрію, проте на матчах такого рівня бельгійця не вистачає. Луніну не додають впевненості й пропущені голи у іграх з Осасуною та Шахтарем — єдиних, де Реал втратив очки цього сезону. До речі, й лідерство у Прімері після матчу з памплонцями. Якщо Куртуа якимось дивом не відновиться до неділі — український голкіпер отримає блискучий шанс проявити себе у подібному супер-статусному та важливому поєдинку. Якщо ще й не пропустить — взагалі космос. Звісно, це ще одна додаткова інтрига.

Потенційна втрата Рюдігера також не є критичною. В ростері вистачає заміни для німця — від Алаби до Мілітао.

До речі, Реал погано грає проти Барселони вдома. В останніх десяти зустрічах у чемпіонаті результати наступні — 2:1, 3:4, 3:1, 0:4, 2:3, 0:3, 0:1, 2:0, 2:1, 0:4. Тобто, +6-4 на користь каталонського гранду. Різниця голів — 14:22. Сантьяго Барнабеу не можна назвати фортецею у Прімері.

От і подивимось зараз, кому вдасться тріумфувати у 185-му Классіко.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Куртуа, Себальйос — Араухо, Крістенсен, Бельєрін, Депай

Під питанням: Рюдігер — ..

Поточна форма:

Цікаві статистичні факти перед новим Классіко:

https://www.laliga.com/en-GB/news/the-record-breakers-of-laliga-santanders-el-clasico