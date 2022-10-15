Іспанія

Наставник каталонців поділився думками перед Классіко.

У середині тижня Барселона пережила труднощі, і їй загрожує виліт з Ліги чемпіонів. У них мало часу, щоб зализувати рани, оскільки в неділю вони зустрінуться з Реалом на Сантьяго Бернабеу.

Каталонці виходять на матч в якості лідера ліги, але з такими втратами, як Мемфіс Депай, Рональд Араухо, Андреас Крістенсен і Ектор Бельєрін, багато хто вважає Реал Мадрид фаворитом матчу.

Хаві на передматчевій конференції поділився думками стосовно принципової битви з Мадридом.

"Чесно кажучи, це непередбачувано. Я думаю, що це матч, де динаміка найменше впливає на вас, тому що ви дуже зосереджені на Ель Класіко. Минулого разу ми показали мастер-клас. Ми прибули на Класіко весною в невдалий момент, і все пройшло добре.

Побачимо, як воно буде завтра. Спробуємо конкурувати і взяти три очки. Але, чесно кажучи, це непередбачувано".

"4:0 весною можна використовувати як орієнтир, щоб бути сміливим, мати м’яч на половині суперника - вони почуваються комфортно в низькому і середньому блоці, щоб вийти на контратаку, але ми також повинні зберігати компактність і атакувати правильно. Це те, що нам подобається. Ми повинні мати особистість. Ми на вершині таблиці, і ми повинні скористатися цим".

Нагадаємо, що завтра Барселона зіграє проти Реал Мадрида на Сантьяго Барнабеу у 185-му Классіко.