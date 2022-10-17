Іспанія

Після переможного матчу мадридці забажали продовжити контракт із українцем.

У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал на Сантьяго Бернабеу переграв Барселону у Ель-Класіко з рахунком 3:1.

Частиною цієї перемоги став і український воротар Андрій Лунін. Він провів на полі 90 хвилин. За цей час він здійснив чотири непоганих сейви, але все ж не залишив ворота "сухими". На 83 хвилині Торрес забив єдиний гол Барселони у цій зустрічі.

Відзначимо, що Лунін вже увійшов в історію. Він став першим українським футболістом, який зіграв у Ель-Класіко. Після матчу фанати оплесками зустрічали Андрія, який разом із дружиною виїжджав зі стадіону.

Як повідомляє видання Madrid Xtra, керівники Реала задоволені прогресом Луніна та вже готують для нього новий контракт.

Діюча угода кіпера із "королівським клубом" розрахована до літа 2024 року. Поки що невідомо, який контракт йому запропонують незабаром.

Раніше Лунін зізнався, що зіграти проти Барселони у Ель-Класіко було його мрією з дитинства.