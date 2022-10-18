Іспанія

Команда Ернесто Вальверде вела у рахунку, але втратила перемогу.

У рамках десятого раунду іспанської Ла Ліги Атлетік Більбао у гостях змагався із Хетафе.

Рахунок був відкритий вже на перших хвилинах поєдинку. Андер Еррера знайшов у штрафному майданчику Іньякі Вільямса, а той з легкістю переграв Сорію.

Проте у середині тайму, коли Хетафе заграв активніше, команда забила гол у відповідь. Унал скинув м'яч на Аленью, який переправив його у ворота.

На початку другого тайму головний тренер гостей зробив деякі заміни, і вони спрацювали. Ніко Вільямс віддав гольовий пас на Рауля Гарсію, який не схибив — 1:2.

Хетафе знову відігралось — на 76 хвилині. Мунір, який трьома хвилинами раніше вийшов на заміну, зрівняв рахунок.

Хетафе — Атлетік 2:2

Голи: Аленья, 27, Мунір, 76 — Вільямс, 2, Гарсія, 62

Хетафе: Сорія — Суарес, Джене, Мітрович, Дуарте, Іглесіас (Ангілері, 73) — Максимович (Мунір, 73), Мілья, Аленья (Альгобія, 85) — Майораль (Порту, 85), Унал (Латаса, 90+3).

Атлетік: Сімон — Лекуе, Мартінес, Вівіан, де Маркос (Берчіче, 55) — Весга, Еррера (Гарсія, 74), Ніко Вільямс (Заррага, 74), Сансет (Гарсія, 55), Муніаін (Беренгер, 56) — Вільямс.

Попередження: Суарес, Луарте, Іглесіас, Аленья, Сансет, Еррера, Альгобія.