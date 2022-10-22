Бразилець комплементарно охарактеризував тренера.
Роналдо, Getty Images
22 жовтня 2022, 17:30
Колишній форвард Реала, Барселони та збірної Бразилії Роналдо приємно відгукнувся про Карло Анчелотті.
"Для мене Карло Анчелотті — найкраща людина з тих, хто колись був у світі футболу. Він лідирує, причому з великим відривом.
Він хороший друг для всіх, не лише для мене. Його всі дуже люблять та поважають, і як тренер він неймовірний – завдяки своїм якостям, далекоглядності, здатності розуміти гравців.
Він заслуговує на все, що виграв за довгу кар'єру. Заслуговує завдяки своєму професіоналізму і характеру", — сказав бразилець.
Нагадаємо, що Роналдо та Анчелотті перетинались в Мілані у період з 2007 по 2008 рік. Це був останній рік в європейській кар'єрі "Феномена".