Іспанія

Хав'єр Тебас закликав покарати ПСЖ за порушення фінансових правил.

Глава Ла Ліги Хав'єр Тебас заявив, що ПСЖ непорядно поводить себе на трансферному ринку. Футбольні органи правопорядку повинні на це звернути увагу.

"Потрібно прямо зараз запровадити санкції проти ПСЖ. Для ПСЖ та його президента Нассера Аль-Хелайфі 10 млн євро – це як чашка кави. Тому санкції проти них мають бути спрямовані на стримування та торкатися спортивної сторони.

ПСЖ ламає екосистему футболу. Як конкурувати із клубом, у якого втрати у розмірі 1 млрд євро? Це складно", – заявив Тебас.

Нагадаємо, вчора ПСЖ відправив у ворота Маккабі Хайфа сім м'ячів і вийшов до плей-оф Ліги чемпіонів.