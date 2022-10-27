Іспанія

42-річний фахівець не втрачає оптимізму.

У середу, 26 жовтня, Барселона вилетіла з Ліги чемпіонів, але продовжить виступи у Лізі Європи.

"Найближчими місяцями ми маємо поборотися за всі титули. Попереду Ліга Європи, Ла Ліга, Кубок Іспанії та Суперкубок… Я впевнений, що ми зможемо поборотися у всіх турнірах.

Я вважаю, що Ла Ліга за рівнем не поступається Прем'єр-лізі", – наводить слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.

Наступну гру Барселона проведе 29 жовтня у Ла Лізі проти Валенсії на виїзді. Початок о 22:00.