Іспанія

Згідно з контрактом, мінітурнір проходитиме в Саудівській Аравії до 2029 року.

Суперкубок Іспанії буде розіграний з 11 по 15 січня 2023 року в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії. Про це повідомляє прес-служба Королівської іспанської футбольної федерації.

Також наголошується, що мінітурнір пройде у форматі Фіналу чотирьох.

У турнірі візьмуть участь чемпіон минулого сезону Ла Ліги – мадридський Реал, віце-чемпіон – Барселона, переможець Кубка Іспанії – Бетіс та фіналіст Кубка – Валенсія.

У першому півфіналі зійдуться Реал та Валенсія, а у другому зіграють Барселона та Бетіс.

Згідно з контрактом, Саудівська Аравія прийматиме матчі Суперкубку Іспанії до 2029 року. За це федерація отримає від 240 до 320 мільйонів євро.

Нагадаємо, чинним переможцем Суперкубку Іспанії є Реал, який у фіналі обіграв Атлетік (2:0).