Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Кадіс прийме Атлетіко на Нуево Міранділла.

КАДІС – АТЛЕТІКО

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 17:15. ЕСТАДІО НУЕВО МІРАНДІЛЛА У КАДІСІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — . ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO



Кадіс ризикує вилетіти цього сезону. Команда виглядає жахливо навіть у захисті, що був їхнім головним козирем минулої кампанії. 22 пропущених на цьому етапі виглядають жахливо. Не додають оптимізму й 5 забитих.

Кадіс не може перемогти в 5 матчах поспіль, з яких в чотирьох випадках зіграв внічию. Є підозра, що в матчі проти Атлетіко негативна тенденція продовжиться.

Мадридці ж навпаки у чотирьох нещодавніх поєдинках виграли та одного разу зіграли внічию. Непогану форму зараз набрав Грізманн, який оформив дубль у дуже важливому поєдинку проти Бетіса.

Француз демонструє дуже солідний рівень та нагадує себе звичного по Атлетіко. Проте забивав саме у ворота Кадіса він не часто, а ось з нинішнього складу Жоау Феліш полюбляє неприємно дивувати андалусійців – 3+1 у 4 матчах.

Востаннє "матрацники" поступалися цьому супернику аж у 1989 році (0:2), з того часу провівши 14 матчів поспіль з перемогами та нічиїми.

Втім, козирем господарів є психологічна форма суперника, який на тижні божевільним чином примудрився не дотиснути Баєр та втратив шанси на продовження боротьби у плей-оф чемпіонської ліги.

Орієнтовні склади:

Кадіс: Ледесма – Кала, Ернандес, Чуст, Еспіно – Бланко, Еметеріо – Окампо, Фернандес, Собріно – Негредо

Атлетіко: Облак – Рейнілду, Савіч, Хіменес – Моліна, Кондогбія, Вітсель, де Пауль, Карраско – Грізманн, Мората

Не зіграють / під питанням: Алехо, Алькарас, Гаррідо, Мбає, Сальдуа, Хіль – Коке, Лемар, Льоенте, Регілон