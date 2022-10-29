Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Валенсія прийме Барселона на Естадіо Месталья .

ВАЛЕНСІЯ — БАРСЕЛОНА

СУБОТА, 29 ЖОВТНЯ, 22:00. МЕСТАЛЬЯ, ВАЛЕНСІЯ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — . ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO



Ще одна невдаха Ліги чемпіонів спробує продовжити переможний шлях лише у внутрішньому чемпіонаті. Взагалі Прімера, котра ще нещодавно домінувала на континенті у єврокубках, помітно втрачає позиції з кожним роком.

Атлетіко вдруге за короткий проміжок часу вилетів до Ліги Європи, Севілья дещо деградувала цього сезону, а минулого розіграшу не вийшла з групи у Лізі чемпіонів, Реал трохи забуксував у період з 2019 по минулий роки, а Барселона двічі поспіль не зіграє у плей-оф головного євротурніра.

Тотальна катастрофа, враховуючи інвестиції у склад та хайп. Проте навряд чи хтось дійсно сподівався на перемогу в Європі прямо зараз, скоріше, більш принципово зараз потіснити Реал з першого місця, котре Барселона не займала на протязі декількох років.

Саме у Іспанії справи команди йдуть доволі непогано – погроми навіть статусних колективів, як-то Атлетік чи Вільярреал, та шанс обігнати мадридців якщо не в очному протистоянні, то принаймні на дистанції.

Валенсія вміє доставити проблеми опонентам. Було багато скепсису в сторону Гаттузо, проте Дженнаро доводить, що його робота з Міланом та Наполі не була лише везінням та випадковістю. Це дійсно міцно збитий тренер зі своїми ідеями та характером, яким італієць заряджає власних підопічних. "Кажани" за його каденції не скотилися, хоча після болючих втрат минулого літа (Гонсалу Гедеш та Карлос Солер) здавалося, що спад у таблиці неминучий. Звісно, команді зірок з неба не хапає, проте потрібно зачекати та довіритися коучу.

У лютому цього року Барса знищила левантійців з рахунком 4:1 на Местальї, проте загалом Валенсія якщо і поступається на рідному стадіоні, то неодмінно з боротьбою. Бувають і втрати очок каталонськими гостями.

До речі, з моменту крайньої перемоги "кажанів" (2:0 у лютому 2020) в їхньому складі залишилися лише декілька гравців, як-то Доменек чи Пауліста.

Фаворитом, звісно, є Барселона, проте команді Хаві не гарантована легка прогулянка на Местальї. Це вдома каталонці мають переважну більшість за перемогами, а на виїзді все доволі неоднозначно.

Орієнтовні склади:

Валенсія: Мамардашвілі – Коррейя, Пауліста, Озкаджар, Гайя – Мусах, Гонсалес – Клюйверт, Алмейда, Ліно – Кавані

Барселона: тер Штеген – Бельєрін, Кунде, Гарсія, Бальде – Гаві, Бускетс, Педрі – Фаті, Левандовські, Дембеле

Не зіграють / під питанням: Доменек, Кастільєхо, Діакабі, Комерт – Араухо, Депай, Крістенсен, Роберто