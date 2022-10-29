Іспанія

Наставник Реала поділився думками стосовно комплектації команди в зимове трансферне вікно.

Одна з найбільших дебатів цього літа полягала в тому, чи варто мадридцям залучити ще одного нападника, котрий міг би в разі травми підмінити Каріма Бензема, оскільки Маріано Діас, схоже, не користується довірою Карло Анчелотті. Родріго Гоес і Марко Асенсіо неодноразово виручали команду, проте це не зовсім типові для них функції.

Напередодні матчу з Жироною Marca запитала Карло Анчелотті, чи розглядає Реал Мадрид можливість вийти на ринок для пошуку оптимального варіанту в січні.

"Зимовий ринок нас не цікавить. Ми гратимемо цим складом до кінця сезону".

Як і влітку, Анчелотті , здається, дуже хоче не порушити динаміку команди. На його боці вже є гравці, такі як Асенсіо, які хочуть грати частіше, але не можуть цього зробити.

Він часто говорив про атмосферу в роздягальні як про одну з сильних сторін цього Реала, і долучання до складу більше гравців, що можуть отримувати менше ігрового часу, може погано відобразитися на атмосфері.