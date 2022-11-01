Іспанія

Іспанський фахівець чекає від своєї команди трофеїв.

Головний тренер Барселони Хаві чекає, що у 2023 році каталонський клуб виграє якийсь турнір.

"Я налаштований позитивно. Думаю, що ми на вірному шляху, потрібен лише час.

У 2023 року ми точно щось виграємо. Давайте лише почекаємо 2023 року, щоб дізнатися, які у нас варіанти.

Ми добре йдемо в Ла Лізі, спробували боротися у найскладнішій групі Ліги чемпіонів, нехай безуспішно", — наводить слова Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що за підсумками групового етапу Ліги чемпіонів Барселона гратиме у Лізі Європи.